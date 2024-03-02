За минулу добу окупанти обстріляли три громади області, виникла пожежа, є руйнування

Ворог атакував Очаківську, Шевченківську та Куцурубську громади, внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у зведенні станом на 7:30 суботи.

"Учора, 1 березня, о 16:28 артилерійські обстріли фіксувалися по береговій лінії та сьогодні, 2 березня, о 02:12, 06:00 по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Так само повідомляється, що "1 березня о 20:30 ворог завдав ракетного удару по с. Котляреве Шевченківської громади. Внаслідок чого виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства. Загоряння було оперативно ліквідовано пожежниками. Також ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч житлові будинки. Постраждалих немає", - поінформував Кім.

Крім того, вчора о 21:33 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади, без постраждалих.