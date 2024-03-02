В Одесі після атаки дронів одна людина загинула, семеро людей поранено

В Одесі через атаку дронів пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, семеро людей поранено, серед них дитина, повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер у ніч на суботу.

"В результаті російської дронової атаки по Одесі вже відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них одна дитина. 3-річне маля отримало садна ніжки, зараз під наглядом лікарів. Шість дорослих, попередньо, в стані середньої тяжкості. На місці продовжують роботу фахівці. Розбираються завали, під ними можуть бути люди", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Пізніше він повідомив про одного загиблого.

"На жаль, є один загиблий внаслідок російської атаки", – повідомив Кіпер.