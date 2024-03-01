ЄК збільшила свою допомогу палестинцям на 2024 р. більш ніж на 80%

Єврокомісія (ЄК) оголосила в п'ятницю про рішення виділити додаткові EUR68 млн на підтримку палестинського населення, яка буде реалізована через міжнародних партнерів, як-от Червоний Хрест і Червоний Півмісяць.

"Ми підтримуємо палестинський народ у Газі та інших частинах регіону. Невинні палестинці не повинні розплачуватися за злочини терористичного угруповання ХАМАС. Вони стикаються із жахливими умовами, наражаючи своє життя на небезпеку через відсутність доступу до достатньої кількості їжі та інших основних потреб. Саме тому ми посилюємо нашу допомогу їм цього року ще на EUR68 млн", - заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

У комюніке Єврокомісії, оприлюдненому в Брюсселі, повідомляють, що це фінансування доповнює заплановану допомогу в розмірі EUR82 млн, яку буде надано через Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР) у 2024 році, в результаті чого загальна сума становитиме EUR150 млн.

У документі зазначено, що ЄК розпочне виплату EUR50 млн з конверта БАПОРу наступного тижня.

Крім того, Єврокомісія виділила EUR125 млн гуманітарної допомоги палестинцям на 2024 рік.

Комюніке нагадує, що ЄК "оцінила своє рішення про фінансування БАПОРу у світлі вельми серйозних звинувачень, висунутих 24 січня, у яких ідеться про причетність кількох працівників БАПОРу до жахливих нападів (ХАМАСу на Ізраїль - ІФ-У) 7 жовтня".

Було враховано дії, вжиті ООН, і зобов'язання, яких Єврокомісія зажадала від БАПОРу.

"БАПОР і комісія сьогодні підтвердили своє розуміння з цих питань. На основі цього та після обміну листами з БАПОРом, що підтверджують його зобов'язання, комісія розпочне виплату першого траншу в розмірі EUR50 млн із EUR82 млн, передбачених для БАПОРу на 2024 рік. Другий і третій транші розміром EUR16 млн буде виділено відповідно до реалізації цієї угоди", - йдеться в документі ЄК.