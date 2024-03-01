Міноборони України та фонд PULSE підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку такмеду

Міністерство оборони України і благодійний фонд PULSE уклали Меморандум про співпрацю. Документ підписали заступниця міністра оборони України Наталя Калмикова та директор фонду Ганна Мазуркевич, повідомляє пресслужба міністерства.

"PULSE співпрацюватиме з Міністерством оборони у підготовці та підвищенні кваліфікації військовослужбовців з тактичної медицини - проводитиме навчання, тренінги, підготовку інструкторів", - зазначається в повідомленні.

Також організація передасть певним підрозділам необхідне спорядження та обладнання.

"Ми будуємо свою роботу за принципом максимальної взаємодії з громадським сектором і виводимо її в системну площину. Силам оборони зараз потрібні висококваліфіковані фахівці з такмеду. Результати їхньої роботи - врятоване життя і здоров'я військовослужбовців. Дуже вдячна нашим партнерам за співпрацю", - наголосила Калмикова.

Фахівці організації PULSE проводять навчання для сил оборони з тактичної медицини. За час початку широкомасштабного вторгнення через тренінги PULSE пройшли тисячі військових.

"Наша співпраця з Міністерством оборони важлива, вона дає змогу оперативно координувати роботу наших поточних проєктів і програм. В умовах множинності та комплексної структури Сил оборони, Міноборони - наш критично важливий партнер і провідник. Зі свого боку ми зробимо все можливе, щоб допомогти Міністерству в їхніх завданнях", - заявила Мазуркевич.