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17:37 01.03.2024

У Міносвіти мають намір розробити концепцію моделі багатомовної освіти в школах із навчанням мовами корінних народів і нацменшин

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У Міністерстві освіти і науки мають намір розробити концепцію моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами корінних народів і національних меншин.

"Під час повномасштабної війни в Україні особливо важливим є розвиток і посилення статусу української мови. Водночас потрібно сприяти розвитку мов корінних народів і національних меншин (спільнот), а також надавати можливості для розвитку та збереження етнокультурної ідентичності учнів і учениць", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що для реалізації цієї мети Міносвіти розробило "Дорожню карту створення умов для підвищення якості навчання державною мовою та мовами корінних народів і національних меншин (спільнот) у закладах загальної середньої освіти України на 2023-2027 роки".

Згідно з повідомленням, дорожня карта визначає напрями роботи й заходи, які допоможуть освітнім управлінцям і вчителям забезпечувати якісну мовну освіту для представників корінних народів і нацменшин.

Зокрема, дорожня карта охоплює чотири напрями: формування та вдосконалення законодавчої та нормативної бази; створення умов для підвищення якості навчання державною мовою та мовами нацменшин (або їх вивчення); підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та закладів середньої освіти з класами (групами) із навчанням мовами корінних народів і нацменшин; організація та проведення консультацій з представниками громад корінних народів і нацменшин з питань освіти, співпраця з міжнародними організаціями.

Зазначено, що кожен напрям містить перелік кроків, результатів, відповідальних органів і строків їх реалізації.

Серед таких заходів: розроблення концепції моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами корінних народів і нацменшин; забезпечення навчально-методичного супроводу освітнього процесу в класах (групах) із мовами навчання нацменшин; оновлення змісту освітніх програм підвищення кваліфікації педагогів, зокрема для підготовки їх до участі в реалізації моделі багатомовної освіти; розроблення онлайн-курсів для підвищення кваліфікації педагогів закладів освіти, де є класи / групи з навчанням мовами корінних народів і нацменшин; розроблення силабусів (персоніфікована програма викладача) навчальних дисциплін для вишів; проведення консультацій з питань освіти з громадськими об'єднаннями й закладами освіти, що мають класи (групи) для навчання корінних народів і нацменшин.

 

Теги: #міносвіти #нацменшини

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