09:38 14.11.2025

Кабмін пропонує підвищити обсяги президентських грантів для молодих учених

Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента, яким пропонується оновити умови надання президентських грантів для підтримки наукових досліджень молодих учених, підвищив розмір грантової підтримки та удосконалив процедури конкурсного добору.

Згідно з повідомленням Міністерства освіти і науки, уперше з моменту запровадження грантів (з 2009 року) їхні суми суттєво підвищено.

Наразі пропонується зростання грантів майже в 5 разів, а саме: докторам наук (до 40 років включно) — 7 грантів по 500 тис. грн; докторантам (до 35 років включно) — 20 грантів по 400 тис. грн; кандидатам наук/докторам філософії (до 35 років включно) — 50 грантів по 300 тис. грн; докторам наук (до 45 років включно) — 20 грантів по 700 тис. грн.

Зазначається, що підвищення розмірів грантової підтримки враховує інфляційні процеси та реальні потреби молодих учених для виконання проєктів. 

"Оновлений порядок визначає, що гранти надаватимуть на наукові й науково-технічні проєкти, спрямовані на актуальні потреби держави — проєкти у сфері безпеки й оборони, економічний розвиток, суспільні виклики та технологічні інновації. Це дасть змогу сфокусувати підтримку на дослідженнях із найбільшим потенціалом практичного впливу", - йдеться в повідомленні міністерства.

Крім того, унормовано, що подаватися на грант тепер зможуть лише громадяни України, які провадять наукову діяльність в Україні на постійній основі.

"Уперше детально регламентовано й наступні етапи після ухвалення рішення про надання гранту. Визначено порядок укладання договорів між грантоотримувачем, установою та Національним фондом досліджень (НФДУ), строки подання звітності та правила використання коштів. Передбачено механізм повернення грантів у повному обсязі в разі порушення умов договору", - додали в Міносвіти.

Також уточнено строки подання документів: заявки прийматимуть до 1 березня року, що передує наданню грантів; пропозиції НФДУ передаватиме до Міносвіти до 1 серпня; Кабмін подаватиме проєкт указу президенту до 1 жовтня.

Як повідомлялося, раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий анонсував запуск у 2026 році рейтингу індивідуальних досягнень науковців із степендіальним заохоченням.

Теги: #кабмін #міносвіти

