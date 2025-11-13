Інтерфакс-Україна
Події
19:31 13.11.2025

Голова "Слуги народу" в Київміськраді, заступник міністра освіти Вітренко повідомив про "прослушку" в службовому авто



Заступник міністра освіти і науки, депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко повідомив, що знайшов пристрій для негласного прослуховування у службовому автомобілі, яким він користується, і заявив про готовність співпраці з правоохоронними органами.

"Щойно, в службовому автомобілі знайшов пристрій зчитування та передачі інформації, а простими словами "прослушка"! Якщо це установлено в межах закону, я готовий до будь-якої співпраці з правоохоронними органами! Якщо ні, повʼязую це з моєю публічною політичною позицією! Відповідну заяву до правоохоронних органів, яка передбачена законодавством, зробив", - написав Вітренко у Facebook в четвер ввечері.

 

Теги: #міносвіти #слуга_народу

