Генштаб ЗСУ: Уражено Рязанський НПЗ в РФ та завод з виготовлення корпусів для снарядів в окупованому Алчевську

Підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу у Рязанській області РФ, у ніч на 6 грудня, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

"Зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації. Ступінь збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, Рязанський НПЗ з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств РФ, продукує бензини, реактивне пальне, дизель тощо. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей противника, було здійснено вогневе ураження Алчевського металургійного комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області - підприємства з виготовлення комплектуючих (корпусів) для снарядів на замовлення Міністерства оборони РФ.

"Зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті. Результати і ступінь збитків уточнюються", - розповіли в Генштабі.