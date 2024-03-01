Події

12:38 01.03.2024

Унаслідок ворожого удару в Запорізькій області загинула одна людина, шестеро поранені - МВС

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Унаслідок ворожого удару в Запорізькій області загинула одна людина, шестеро поранені - МВС

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків ворожого авіаудару 29 лютого по одному із сіл у Запорізькій області: одна людина загинула, ще шестеро дістали поранень.

"Запорізька область. Рятувальники ліквідували наслідки авіаудару окупантів. 29 лютого ворог завдав авіаудару по одному із сіл Запорізького району. Керовані авіабомби влучили по трьох двоповерхових житлових будинках. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, фасади та вікна", - йдеться в повідомленні МВС України у п'ятницю.

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро осіб дістали поранень. 

Теги: #запорізька #авіаудар

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