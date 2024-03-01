Росія не передавала офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня - омбудсмен

Росія досі не передала жодних офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня - не надала "жодних офіційних списків, не підтвердила факту, не надала доступу міжнародним організаціям до місця трагедії", заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"Учергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Пізніше в ефірі телемарафону омбудсмен уточнив, що звертався з цього питання до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової. "Москалькова таке звернення отримала. І, знову ж таки, минуло вже чимало часу, і вона мала всі можливості, щоб офіційно мені надати всю інформацію, а також, зокрема, передати списки або спростувати інформацію, що на борту були українські військовополонені", - сказав Лубінець.

Він зазначив, що РФ "замість того, щоб справді розбиратися, що там сталося, займається інформаційною кампанією проти нашої держави", й додав, що "ми готові в будь-який час до репатріації тіл наших загиблих героїв, хоч би де вони загинули".

"Спілкування (з російським омбудсменом - ІФ-У) через відповідні канали комунікації сьогодні відбудеться, я вкотре заявлю, що Україна готова приймати тіла наших героїв, ми готові це зробити в найкоротший термін", - сказав Лубінець.

За інформацією росЗМІ, уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила про готовність Росії передати українській стороні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 24 січня. При цьому вона додала, що це питання обговорює з уповноваженим Верховної Ради України Лубінцем, якому до цього вона нібито "дала всі відповіді на запитання про інцидент".

У зв'язку з цим Лубінець укотре заявив: "Наголошую, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження)".

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" повідомив, що Україна неодноразово зверталася до держави-агресора щодо передання тіл нібито загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених. "Робота в цьому напрямі триває. Як і розслідування обставин того, що насправді сталося з бортом Іл-76 і хто насправді там перебував. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо", - заявив Юсов.

Як повідомлялося, вдень 24 січня в Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Після цього низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оборони Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін. У ГУР підтвердили лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими.

За кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії.

Пізніше Головне управління розвідки Міноборони України констатувало, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство повідомило, що не має даних, чи перебували на борту цього літака українські полонені.