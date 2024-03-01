Події

10:51 01.03.2024

Росія не передавала офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня - омбудсмен

3 хв читати
Росія не передавала офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня - омбудсмен

Росія досі не передала жодних офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня - не надала "жодних офіційних списків, не підтвердила факту, не надала доступу міжнародним організаціям до місця трагедії", заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"Учергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Пізніше в ефірі телемарафону омбудсмен уточнив, що звертався з цього питання до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової. "Москалькова таке звернення отримала. І, знову ж таки, минуло вже чимало часу, і вона мала всі можливості, щоб офіційно мені надати всю інформацію, а також, зокрема, передати списки або спростувати інформацію, що на борту були українські військовополонені", - сказав Лубінець.

Він зазначив, що РФ "замість того, щоб справді розбиратися, що там сталося, займається інформаційною кампанією проти нашої держави", й додав, що "ми готові в будь-який час до репатріації тіл наших загиблих героїв, хоч би де вони загинули".

"Спілкування (з російським омбудсменом - ІФ-У) через відповідні канали комунікації сьогодні відбудеться, я вкотре заявлю, що Україна готова приймати тіла наших героїв, ми готові це зробити в найкоротший термін", - сказав Лубінець.

За інформацією росЗМІ, уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила про готовність Росії передати українській стороні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 24 січня. При цьому вона додала, що це питання обговорює з уповноваженим Верховної Ради України Лубінцем, якому до цього вона нібито "дала всі відповіді на запитання про інцидент".

У зв'язку з цим Лубінець укотре заявив: "Наголошую, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження)".

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" повідомив, що Україна неодноразово зверталася до держави-агресора щодо передання тіл нібито загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених. "Робота в цьому напрямі триває. Як і розслідування обставин того, що насправді сталося з бортом Іл-76 і хто насправді там перебував. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо", - заявив Юсов.

Як повідомлялося, вдень 24 січня в Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Після цього низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оборони Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін. У ГУР підтвердили лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими.

За кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії.

Пізніше Головне управління розвідки Міноборони України констатувало, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство повідомило, що не має даних, чи перебували на борту цього літака українські полонені.

Теги: #омбудсмен #відсутність #дані #іл76

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 27.02.2024
Курси духовно-морального спрямування в закладах освіти мають бути добровільними й не передбачати катехізації - освітній омбудсмен

Курси духовно-морального спрямування в закладах освіти мають бути добровільними й не передбачати катехізації - освітній омбудсмен

16:20 26.02.2024
Розпочала роботу Міжнародна платформа зі звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб - омбудсмен

Розпочала роботу Міжнародна платформа зі звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб - омбудсмен

21:40 25.02.2024
Лубінець підтвердив розстріл росіянами під Бахмутом сімох українських військовополонених, звернеться до ООН і МКЧХ

Лубінець підтвердив розстріл росіянами під Бахмутом сімох українських військовополонених, звернеться до ООН і МКЧХ

21:09 24.02.2024
Лубінець про падіння Іл-76: Росія не повідомляла МКЧХ про перевезення полонених літаками

Лубінець про падіння Іл-76: Росія не повідомляла МКЧХ про перевезення полонених літаками

12:42 21.02.2024
Мовний омбудсмен і проєкт "Єдині" заснували перші в Україні курси з удосконалення державної мови для військовослужбовців

Мовний омбудсмен і проєкт "Єдині" заснували перші в Україні курси з удосконалення державної мови для військовослужбовців

11:41 20.02.2024
Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ для з'ясування обставин розстрілу українських військовополонених в Авдіївці

Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ для з'ясування обставин розстрілу українських військовополонених в Авдіївці

14:52 13.02.2024
Освітній омбудсмен пропонує знижувати кваліфікаційну категорію педагогам за булінг, мобінг і колабораціонізм

Освітній омбудсмен пропонує знижувати кваліфікаційну категорію педагогам за булінг, мобінг і колабораціонізм

13:37 13.02.2024
Скарг на якість жестового перекладу нацвідбору на "Євробачення-2024" не надходило - мовний омбудсмен

Скарг на якість жестового перекладу нацвідбору на "Євробачення-2024" не надходило - мовний омбудсмен

12:46 10.02.2024
На заході України понад 3 тис. споживачів без газу через аварію та стихійне лихо - Міненерго

На заході України понад 3 тис. споживачів без газу через аварію та стихійне лихо - Міненерго

23:48 06.02.2024
Омбудсмен Лубінець закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про мобілізацію в першому читанні

Омбудсмен Лубінець закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про мобілізацію в першому читанні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, а також 36 артилерійських систем противника

Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду

Рада оборони Харківщини розгляне питання про обов'язкову та примусову евакуацію сімей із дітьми з чотирьох громад

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Усі домовленості з Євросоюзом потрібно виконувати

ОСТАННЄ

У HRMIS уже зареєстровані і працюють 762 держоргани та 39,7 тис. українських держслужбовців

Останній день лютого в Києві був рекордно теплим

Національний антарктичний науковий центр розпочав участь у дослідницькому проєкті Polarin

Окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу, поранені троє мирних жителі

На Донеччині двоє військовослужбовців привласнили та продали понад 3 тонни продовольства для товаришів по службі

Окупанти обстріляли Глухів, Дружбу та 11 сіл у Сумській і Чернігівській областях

Сили оборони знищили всі 4 БПЛА типу "Шахед", які атакували Україну, - ПС ЗСУ

Рекомендації групи Макфола-Єрмака враховано в новому санкційному пакеті від Японії

Литва закрила ще два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено чотирьох мирних жителів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА