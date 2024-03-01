Сили оборони знищили всі 4 БПЛА типу "Шахед", які атакували Україну, - ПС ЗСУ

Сили оборони України в ніч на 1 березня знищили 4 із 4 ударних БПЛА типу Shahed, спрямованих із районів Приморсько-Ахтарська і Курська (РФ), повідомляють Повітряні сили (ПС) Збройних сил України (ЗСУ).

"У ніч на 1 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської обл. та 4-ма ударними БПЛА типу Shahed (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф", - ідеться в повідомленні ПС ЗСУ в п'ятницю.

Як повідомляється, в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "Шахеди" в межах Харківської та Дніпропетровської областей.