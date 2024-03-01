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07:07 01.03.2024

У Полтавській області вночі стався землетрус

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У Полтавській області вночі стався землетрус

У ніч на 1 березня в Решетилівському районі Полтавської області стався землетрус амплітудою 3,6, повідомляють на сайті Головного центру спеціального контролю.

"Епіцентр землетрусу розташований у Решетилівському районі Полтавської області, на захід від м. Полтава, на глибині 10 км. За класифікацією землетрусів належить до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що подібні за силою землетруси з території Полтавської області реєструвалися й раніше, зокрема останні з них 23 липня, 08 червня, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7.

 

 

 

Теги: #землетрус #полтавська_область

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