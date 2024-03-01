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02:34 01.03.2024

США і 44 держави ОБСЄ закликали задіяти Московський механізм для вивчення військових злочинів РФ

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США і 44 держави ОБСЄ закликали задіяти Московський механізм для вивчення військових злочинів РФ

Сполучені Штати і 44 держави ОБСЄ закликали задіяти Московський механізм із розгляду повідомлень про військові злочини росіян на окупованих територіях України. Про це повідомляють на сайті Держдепартаменту США 29 лютого.

"Ця місія експертів розгляне факти й обставини, пов'язані з такими затриманнями та пов'язаними з ними зловживаннями, щоб визначити, чи є вони воєнними злочинами або злочинами проти людяності, чи порушують вони міжнародне гуманітарне право і/або міжнародне право у сфері прав людини, чи суперечать відповідним зобов'язанням ОБСЄ", - йдеться в заяві.

Крім того, наголошується, що експерти також зберуть інформацію для відповідних механізмів підзвітності, а також національних, регіональних або міжнародних судів чи трибуналів.

Цей заклик послідував за звітами місій експертів Московського механізму ОБСЄ за травень 2023 року, липень 2022 року та квітень 2022 року, в яких задокументовано широкомасштабні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права з боку сил Російської Федерації в Україні.

У цих звітах перераховані великі докази прямих нападів російських сил на мирних жителів, медичні установи, зґвалтувань, тортур, сумарних страт, пограбувань і примусової депортації цивільних осіб у Росію, включно з дітьми, що є "явними прикладами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права", - підкреслюється в заяві Держдепартаменту США.

Теги: #сша #обсє #укрїна

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