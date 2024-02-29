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23:58 29.02.2024

Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду

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Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду

Президент України підписав Указ №139/2024, який врегульовує питання конкурсного добору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України. Текст Указу опубліковано на сайті Офісу президента в четвер, 29 лютого.

"З метою забезпечення конкурсного добору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 106 Конституції України, на виконання Закону України "Про Конституційний Суд України" постановляю:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України (додається).

2. Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсного добору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України (далі - конкурсна комісія), та затвердити її персональний склад (додається).

3. Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 20 квітня 2021 року № 167/2021 "Про конкурсну комісію для здійснення добору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України";

Указ Президента України від 17 серпня 2021 року № 365/2021 "Питання конкурсу для добору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України".

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в тексті Указу, підписаного президентом.

 

Теги: #указ #україна #зеленський

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