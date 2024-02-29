У Києві ввечері горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали 5 осіб - ДСНС

У Києві ввечері горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали 5 осіб, за півгодини пожежу ліквідували, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Телеграм-каналі в четвер увечері.

"Займання сталося близько 9-ї вечора в загальному коридорі на 14-му поверсі житлового будинку на вул. Мілютенка, що в Деснянському районі столиці. Під час гасіння пожежі з будинку евакуювали 5 його мешканців. За півгодини загоряння ліквідували", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Причину пожежі з'ясовують.