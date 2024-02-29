Республіканці спробують схвалити допомогу Україні в обхід спікера Палати представників США

Член Палати представників США від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік готує спробу обійти спікера Майка Джонсона, щоб домогтися ухвалення допомоги Україні, повідомляє агентство Axios.

"Ми повинні щось зробити... Це екзистенційно, це чутливо до часу. Будь то наш продукт або чийсь інший, нам просто потрібно доставити їм гроші", - сказав Фіцпатрік.

Він повідомив журналістам, що готує так звану петицію про звільнення спікера, яка може призвести до голосування в Палаті представників, якщо збере 218 підписів.

Петиція потребуватиме підтримки з боку меншості республіканців, якщо припустити, що вона отримає підписи більшості демократів у Палаті представників.

"Цей маневр також потребує певного часу - 30 днів, протягом яких Палата засідає, - перш ніж його можна буде поставити на голосування", - йдеться в публікації.