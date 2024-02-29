Події

22:30 29.02.2024

Республіканці спробують схвалити допомогу Україні в обхід спікера Палати представників США

1 хв читати
Республіканці спробують схвалити допомогу Україні в обхід спікера Палати представників США

Член Палати представників США від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік готує спробу обійти спікера Майка Джонсона, щоб домогтися ухвалення допомоги Україні, повідомляє агентство Axios.

"Ми повинні щось зробити... Це екзистенційно, це чутливо до часу. Будь то наш продукт або чийсь інший, нам просто потрібно доставити їм гроші", - сказав Фіцпатрік.

Він повідомив журналістам, що готує так звану петицію про звільнення спікера, яка може призвести до голосування в Палаті представників, якщо збере 218 підписів.

Петиція потребуватиме підтримки з боку меншості республіканців, якщо припустити, що вона отримає підписи більшості демократів у Палаті представників.

"Цей маневр також потребує певного часу - 30 днів, протягом яких Палата засідає, - перш ніж його можна буде поставити на голосування", - йдеться в публікації.

Теги: #сша #україна #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:12 29.02.2024
Палата представників США обговорює можливість допомоги зарубіжним країнам, але основне завдання - фінансування уряду

Палата представників США обговорює можливість допомоги зарубіжним країнам, але основне завдання - фінансування уряду

19:38 29.02.2024
Павлюк обговорив з американськими військовими фахівцями потреби та можливості Сухопутних військ для ведення бойових дій проти переважаючого противника

Павлюк обговорив з американськими військовими фахівцями потреби та можливості Сухопутних військ для ведення бойових дій проти переважаючого противника

13:55 29.02.2024
Європарламент закликав країни ЄС збільшити і прискорити військову підтримку Україні

Європарламент закликав країни ЄС збільшити і прискорити військову підтримку Україні

08:45 29.02.2024
Суддя Іллінойсу виключив Трампа з виборчого бюлетеня штату

Суддя Іллінойсу виключив Трампа з виборчого бюлетеня штату

06:36 29.02.2024
Comfy відновив роботу пошкодженого російським обстрілом магазину у Дніпрі

Comfy відновив роботу пошкодженого російським обстрілом магазину у Дніпрі

02:52 29.02.2024
Перша леді України зустрілася із главою МЗС Великобританії

Перша леді України зустрілася із главою МЗС Великобританії

02:27 29.02.2024
Загинула група бійців 73-го морського центру ССО під час виконання бойового завдання

Загинула група бійців 73-го морського центру ССО під час виконання бойового завдання

00:52 29.02.2024
Вісім країн Євросоюзу закликали до нових санкцій проти РФ за смерть Навального

Вісім країн Євросоюзу закликали до нових санкцій проти РФ за смерть Навального

22:42 28.02.2024
Окупанти обстріляли Покровський та Бахмутський райони, є жертва та троє поранених

Окупанти обстріляли Покровський та Бахмутський райони, є жертва та троє поранених

22:36 28.02.2024
Роботу сайту Верховної Ради відновили після взлому

Роботу сайту Верховної Ради відновили після взлому

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада оборони Харківщини розгляне питання про обов'язкову та примусову евакуацію сімей із дітьми з чотирьох громад

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Усі домовленості з Євросоюзом потрібно виконувати

ЗСУ на Авдіївському та Курахівському напрямках ведуть жорсткі бої з силами противника, які переважають, - Сирський

ГУР: В Азовському морі горів російський катер берегової охорони, втрати противника – п’ятеро осіб

ОСТАННЄ

Міноборони виграло міжнародний арбітраж на понад 19 млн грн

Рада оборони Харківщини розгляне питання про обов'язкову та примусову евакуацію сімей із дітьми з чотирьох громад

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

СБУ: 15 років в'язниці отримав соратник Киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині

Українська авіація завдала за добу ударів по 10 місцях скупчення окупантів і збила три ворожі винищувачі

Окупанти за добу завдали два ракетних і 79 авіаударів по Україні, обстріляли понад 130 населених пунктів

ЗС України відбили за добу на авдіївському та новопавлівському напрямках по 22 ворожі атаки

Усі домовленості з Євросоюзом потрібно виконувати

Єрмак і радник прем'єра Великої Британії обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди та підготовку до Глобального саміту миру

Війська РФ протягом дня чотири рази обстріляли Нікопольський район, постраждав місцевий житель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА