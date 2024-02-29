Українська авіація завдала за добу ударів по 10 місцях скупчення окупантів і збила три ворожі винищувачі

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи Повітряних сил Збройних сил України також знищили три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, завдали за минулу добу ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, трьох ворожих реактивних системах залпового вогню БМ-21 "Град", одному складу боєприпасів та одному засобу радіоелектронної боротьби російських окупантів.