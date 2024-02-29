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17:17 29.02.2024

Міносвіти запускає пілотний проєкт зі створення центрів підтримки студентів

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Міносвіти запускає пілотний проєкт зі створення центрів підтримки студентів

Міністерство освіти і науки України повідомляє про запуск пілотного проєкту у закладах вищої освіти зі створення та функціонування центрів підтримки студентів.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, протягом 2024 року в межах пілотного проєкту буде розроблено методологію запуску та роботи центрів підтримки студентів для залучення інших закладів освіти.

Такі заклади функціонуватимуть для забезпечення консультування та методологічної підтримки доступності, відповідності та прийнятності освітніх програм для всіх учасників освітнього процесу, моніторингу та організації доступності під час вступу та складання іспитів із використанням усіх необхідних технічних засобів, інформаційної доступності навчальних та організаційних матеріалів.

До пілотного проєкту долучилися Криворізький державний педагогічний університет, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам’янець-Подільський державний інститут", Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Західноукраїнський національний університет, Маріупольський державний університет, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Український католицький університет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Теги: #міносвіти #студенти #підтримка

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