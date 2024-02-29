Костін: Знищення окупантами культурної спадщини - свідчення геноциду українців

РФ за два роки ведення агресивної війни в Україні зруйнувала і пошкодила понад 900 об'єктів культури, розграбувала більше ніж 40 музеїв, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Понад 900 зруйнованих і пошкоджених об'єктів культури, розграбовано більше ніж 40 українських музеїв, десятки тисяч вкрадених культурних цінностей. Культурна спадщина, історія, релігія та пам'ять України стали цілеспрямованою жертвою посягань РФ на суверенітет, державність та ідентичність України", - сказав генпрокурор, виступаючи в четвер на міжнародній конференції в Києві United for Justice. United for Heritage", присвяченій розслідуванню злочину проти культурної спадщини України.

Генпрокурор наголосив, що між поняттями "культура" і "нація" є внутрішній зв'язок у контексті національної ідентичності, тому під час війни руйнування культурних елементів стає одним із засобів знищення ідентичності нації.

На брифінгу під час конференції Костін зазначив: "Оцінка збитків, завданих війною культурі України, сягає $19 млрд".

"Ми зараз проводимо понад 60 розслідувань щодо цих злочинів. Масштабність і цілеспрямованість цих злочинів є ще одним свідчення намірів Кремля здійснити геноцид українського народу. Саме так виглядає геноцид. Умисне знищення культурної спадщини - один з елементів геноцидального наміру російського керівництва", - наголосив Костін.