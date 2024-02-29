Генпрокурор Польщі наголошує на важливості створення спеціального трибуналу за злочин агресії

Міністр юстиції - генеральний прокурор Польщі Адам Боднар наголошує на важливості створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії як важливої складової в механізмі міжнародного притягнення до відповідальності за злочини РФ, вчинені в Україні.

"Ми тут не тільки для того, щоб підтримати зусилля JIT, а і щоб наголосити на тому, що нам необхідно створити спеціальний суд за злочин агресії", - сказав Боднар на брифінгу в четвер у Києві, де відбувається міжнародна конференція United for Justice. United for Heritage.

Він наголосив, що такий спеціальний суд є наразі "відсутнім пазлом" у міжнародному механізмі притягнення до відповідальності.

"Моя мета також повторити, чому існування такого виду суду є важливим елементом з позиції притягнення до міжнародної відповідальності", - зазначив генпрокурор Польщі.

Він наголосив: "Ми хочемо підтримати міжнародне адвокатування створення суду за злочини агресії і також ми готові зробити все можливе у співпраці з Міжнародним кримінальним судом".

Щодо роботи польських прокурорів у JIT, то, як зазначив Боднар, прокурори Польщі активно співпрацюють із прокурорами Євроюсту та України.

"Вони використовують свої знання в спеціалізованих методологіях проведення судових експертиз під час розслідування воєнних злочинів", - сказав він.

Боднар також повідомив, що в Польщі перебувають десятки тисяч українських біженців, які можуть давати свої свідчення в рамках розслідуваних злочинів РФ, скоєних в Україні.