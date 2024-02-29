Керівника Сумської єпархії УПЦ (МП) підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП), який розповсюджував матеріали, що ображають почуття віруючих Православної церкви України, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури керівнику Сумської єпархії Української православної церкви (МП) повідомлено про підозру в порушенні рівноправності громадян через їх релігійні переконання (ч. 1 ст. 161 КК України)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в четвер.

За даними слідства, фігурант у своїх проповідях публічно допускався висловлювань, що ображають почуття вірян ПЦУ, і негативно висловлювався на адресу представників Православної церкви України в матеріалах, які він поширював в одній із соцмереж.

Згідно з висновками експертів, дії священнослужителя спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі.