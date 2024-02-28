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20:38 28.02.2024

Президенти України та Сербії скоординували контакти з метою підтримки Української формули миру якнайбільшою кількістю країн

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Сербії Александром Вучичем у межах саміту "Україна - Південно-Східна Європа".

"Володимир Зеленський відзначив важливість участі Сербії в реалізації Української формули миру. Глави держав скоординували подальші контакти з метою підтримки Української формули миру якнайбільшою кількістю країн", - повідомляє пресслужба глави української держави.

Під час зустрічі Зеленський поінформував Вучича про ситуацію на полі бою. Також співрозмовники обговорили безпекові та політичні виклики у Східній Європі.

Зеленський подякував президенту Сербії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, гуманітарну та фінансову допомогу, і за надання прихистку українським громадянам, які виїхали до Сербії через агресію РФ.

Теги: #президенти #сербія #формула_миру

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