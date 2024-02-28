Уряд не веде переговори про закриття кордонів із Польщею - Кубраков

Український уряд не веде переговори про закриття кордонів із Польщею, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури із посиланням на слова віцепрем'єра з відбудови - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова в середу.

Наголошується, що віцепрем'єр прокоментував заяви про нібито триваючі перемовини з урядом України про закриття кордону з Польщею.

"Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів із Польщею. Для нас стабільно працюючий кордон - це питання виживання у війні з російським агресором. Ми з великою повагою ставимося до дружньої Польщі і запропонували конструктивні рішення, а також зробили кроки назустріч для зняття напруги на кордоні. Очікуємо на відповідні рішення з боку польського уряду, щоб ситуація не зайшла в глухий кут", - наводяться в повідомленні слова Кубракова.

Він наголосив, що "подібне рішення не буде вигідне нікому, крім нашого спільного ворога".

Раніше польське Radio RMF із посиланням на главу польського уряду Дональда Туска повідомило, що Варшава веде переговори з Києвом про тимчасову заборону на переміщення товарів через кордон.