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19:45 28.02.2024

Кличко: У столиці триває відновлення житлових будинків, пошкоджених російськими обстрілами

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Кличко: У столиці триває відновлення житлових будинків, пошкоджених російськими обстрілами

Відновлення будинків, пошкоджених ракетними атаками російських військ, триває - найближчим часом буде здано два будинки в Голосіївському районі, які постраждали від атаки 7 лютого, повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

"Найближчим часом столиця відновить, зокрема, будинки на вул. Заболотного, 60 та 62 у Голосіївському районі, які значно постраждали від ракетної атаки 7 лютого. Вже через два дні після трагедії був готовий висновок попередньої експертизи. Наразі триває детальне обстеження, за результатом якого оперативно розроблять проєкт відновлення будинків", - сказав Кличко.

Мер Києва також зазначив, що столична влада планує залучити від міжнародних партнерів додатково близько 20 млн грн для проведення термомодернізації будинку на вулиці Мокра, 7, у Солом'янському районі, який постраждав через російську атаку в січні цього року. Будинок відновлять коштом міського бюджету, а термомодернізацію зроблять за рахунок допомоги партнерів.

За даними мерії, загалом на сьогодні в столиці відновили близько 20 житлових будинків, які найбільше постраждали внаслідок обстрілів російських військ. Їх повністю відновили і люди повернулися до своїх квартир.

 

Теги: #київ #відновлення #обстріли

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