Із Донецької області на Закарпаття евакуювали десять багатодітних сімей

Десять багатодітних родин вдалося евакуювати з Покровського району Донецької області - на залізничному вокзалі в Мукачеві переселенців зустріли психологи, фахівці соціальних служб і Червоний Хрест Закарпаття, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як зазначається в повідомленні Мінреінтеграції в телеграм-каналі в середу, люди були змушені залишити свої домівки через постійні ворожі обстріли. На Закарпатті вони отримають усю необхідну допомогу та підтримку.

Повідомляється, що 35 внутрішніх переселенців, серед яких 19 дітей, розмістять у шелтерах у Хустському районі. У таких центрах багатодітні сім'ї матимуть комфортні умови для проживання, швидкої адаптації та інтеграції в життя суспільства.