Кожна пауза в постачанні зброї Україні викликає сумнів, що світ готовий захищатися - Зеленський

Будь-яка пауза в постачанні зброї Україні надихає одну людину, яка думає, що зможе "дотиснути" Європу і Захід, сказав президент України Володимир Зеленський в середу на пресконференції в Тирані (Албанія).

"Маємо робити все можливе, щоб не було жодної затримки в постачанні зброї для наших воїнів. Кожна пауза в постачанні викликає сумнів, що світ готовий захищатися. Усе це надихає одну людину. І чим більше вона бачить наші дефіцити, дефіцити зброї, тим більше вона думає, що зможе дотиснути Європу і Захід", - сказав Зеленський.

За його словами, за результатами зустрічей, "за результатами цього саміту ми маємо конкретні домовленості, зокрема, щодо зміцнення України та української артилерії".

"Я вдячний колегам за готовність працювати зараз і працювати разом. Це і захист, це робочі місця, економічне зростання", - зазначить президент.

За його словами, "партнерство України і балканських держав, всього регіону Південно-Східної Європи буде продовжено участю партнерів у першому Глобальному саміті миру, який ми готуємо у Швейцарії. Ми можемо зробити цей саміт і всю роботу щодо Формули миру результативними".

"Війну завжди розпочинає хтось один, а мир - це робота спільна. Усіх, хто поважає правила, усіх тих, хто поважає інші народи, усіх тих, хто справді цінує життя, мир більше, ніж будь-який агресор", - наголосив Зеленський.