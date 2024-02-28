Албанія планує найближчим часом відкрити посольство в Києві

Албанія планує найближчим часом відкрити своє посольство в Києві, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами переговорів з албанським колегою Іглі Хасані.

"Під час мого першого візиту до дружньої Албанії я зустрівся з міністром Іглі Хасані. Я подякував Албанії за її тверду підтримку та солідарність з Україною. Ми визначили шляхи зміцнення співпраці у сфері оборони, приділивши особливу увагу артилерійським боєприпасам. Албанія планує найближчим часом відкрити своє посольство в Києві. Я високо ціную це рішення, яке значно зміцнить наші двосторонні зв'язки", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Він також подякував Албанії за її готовність приєднатися до Основної групи (Core Group) зі Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Крім цього, міністри відзначили ефективну співпрацю в межах міжнародних організацій.