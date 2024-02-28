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16:06 28.02.2024

Суд зобов'язав Держгеонадр розглянути заяву "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобуток газу на Сахалінському родовищі

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Суд зобов'язав Держгеонадр розглянути заяву "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобуток газу на Сахалінському родовищі

Київський окружний адміністративний суд (КОАС) зобов'язав Державну службу геології та надр (Держгеонадр) розглянути заяву ПрАТ "Укрнафтобуріння" ("УНБ") про видачу спецдозволу на видобуток газу на Сахалінському родовищі.

"Також Держгеонадра зобов'язана розглянути заяву про укладення з "Укрнафтобуріння" угоди про умови користування надрами", - повідомляють у пресрелізі компанії.

Як ідеться в документі, КОАС видав відповідний виконавчий лист 9 лютого 2024 року.

"27 лютого 2024 року судовий документ набув законної сили, тому заява має бути розглянута Держгеонадр невідкладно, у встановлені законодавством строки", - пояснили в "УНБ".

Як нагадали в компанії, видобуток на Сахалінському родовищі зупинено з грудня 2023 р. після ухвалення відповідної постанови Шостим апеляційним адміністративним судом (ШААС).

Незважаючи на це, "УБН" сплатило понад 3 млрд грн податків і продовжує платити зарплату співробітникам у повному обсязі.

"Від зупинки видобутку природного газу на Сахалінському родовищі держава щомісяця втрачає 190 млн грн ренти, 130 млн грн ПДВ і близько 80 млн грн податку на прибуток", - зазначили в "Укрнафтобуріння".

Як повідомлялося, Шостий апеляційний адміністративний суд (ШААС) 28 листопада 2023 р. скасував наказ Державної служби геології та надр і анулював спецдозвіл №6349 від 10 липня 2019 р., відповідно до якого "УНБ" здійснювала видобуток на Сахалінському газоконденсатному родовищі. Компанія зупинила експлуатацію родовища з 1 грудня.

"Укрнафтобуріння" - одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський р-н Харківської обл.) із запасами 15 млрд куб. м газу. Валовий видобуток компанії в 2021 р. становив 691,3 млн куб. м газу і 76,6 тис. тонн нафти і конденсату.

 

Теги: #суд #укрнафтобуріння

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