Економіка

17:28 04.07.2023

АМКУ дозволив передати "Укрнафтобуріння" в управління "Укрнафти" - ЗМІ

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АМКУ дозволив передати "Укрнафтобуріння" в управління "Укрнафти" - ЗМІ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 29 червня дав дозвіл на передання однієї з найбільших приватних газовидобувних компаній ПрАТ "Укрнафтобуріння" (УНБ) в управління державної ПАТ "Укрнафта", пише "Forbes Україна" із посиланням на співрозмовника в уряді.

Цю інформацію виданню підтвердили в пресслужбі УНБ. Акціонери компанії планують оскаржити це рішення в міжнародних судах.

На сайті АМКУ зазначено, що 29 червня комітет ухвалив рішення про надання дозволу на отримання в управління акцій у чотирьох компаніях без зазначення їхніх назв.

Може йтися про "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Іст Юроуп Петролеум". У середині червня "Укрнафта" підписала з Нацагентством із питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), договори про управління заарештованими корпоративними правами в статутних капіталах цих чотирьох компаній, що здійснюють видобуток на С

Теги: #амку #укрнафта #укрнафтобуріння

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