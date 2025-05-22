Інтерфакс-Україна
Економіка
15:17 22.05.2025

"Укрнафтобуріння" у 2024р. отримало 1,19 млрд грн чистого прибутку

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"Укрнафтобуріння" у 2024р. отримало 1,19 млрд грн чистого прибутку

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" під управлінням ПАТ "Укрнафта" за результатами 2024 року отримало 1,19 млрд грн чистого прибутку, з якого 1,074 млрд грн спрямувало до державного бюджету, повідомляється у пресрелізі "Укрнафти" у четвер.

"У серпні 2024 року "Укрнафтобуріння" відновило роботу на Сахалінському родовищі у Харківській області. Чистий прибуток компанії за 2024 рік складає 1,19 млрд грн. Сьогодні до державного бюджету сплачено 1,074 млрд грн - 90% від чистого прибутку", - зазначив в. о. директора "Укрнафта" Юрій Ткачук.

Своєю чергою, за словами голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олени Думи, Сахалінське родовище є прикладом того, як ефективний менеджмент і чітка правова позиція дають конкретний результат для економіки в умовах війни.

"Ми показуємо, що арештований актив може працювати на державу вже сьогодні", - цитується у пресрелізі "Укрнафти" Дума.

В компанії нагадали, що у липні 2024 року до державного бюджету України від "Укрнафти" надійшов транш у розмірі 747,7 млн грн, отриманих від управління "Укрнафтобуріння".

Кабінет міністрів України у липні 2023 року передав корпоративні права ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в управління ПАТ "Укрнафта". У грудні 2023 року суд зупинив видобуток газу на Сахалінському родовищі, що знаходиться на території Богодухівського району Харківської області. Однак у серпні 2024 р. компанія відновила свою роботу і, як запевняють в "Укрнафті", з тих пір працює над нарощуванням показників.

"Укрнафтобуріння" - одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 р. розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище із запасами 15 млрд куб. м газу.

Теги: #прибуток #укрнафтобуріння

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