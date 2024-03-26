Економіка

18:00 26.03.2024

"Укрнафтобуріння" просить суд переглянути рішення про зупинку видобутку на Сахалінському родовищі

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"Укрнафтобуріння" просить суд переглянути рішення про зупинку видобутку на Сахалінському родовищі

А - ПрАТ "Укрнафтобуріння" (УНБ) звернулося до Шостого апеляційного адміністративного суду із заявою про скасування рішення, що залишило видобуток на Сахалінському газоконденсатному родовищі, за нововиявленими обставинами, ідеться в повідомленні на сайті компанії.

За даними "Укрнафтобуріння", Державна служба геології та надр обґрунтовувала свій позов листом Державного бюро розслідувань, яке вимагало, щоб вони анулювали спецдозвіл "Укрнафтобуріння".

Водночас ДБР повідомило, що "орган досудового розслідування не порушував перед Держгеонадрами питання щодо необхідності подання, в порядку адміністративного судочинства, заяви про поворот виконання цього рішення суду шляхом анулювання спеціального дозволу №6349".

"Тобто, подання заяви про поворот виконання рішення суду шляхом скасування спецдозволу на видобуток газу підконтрольному державі підприємству... було виключно ініціативою посадовців Держгеонадра. Державний орган фактично не мав жодних підстав для поновлення пропущених строків, однак йому вдалося ввести суддів в оману", - зазначили в УНБ.

Компанія вважає, що ця інформація є нововиявленою обставиною у цій справі, і підставою для перегляду рішення Шостого апеляційного адміністративного суду (ШААС)

Як повідомлялося, 28 листопада 2023 року скасував наказ Держгеонадр і анулював спецдозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, відповідно до якого УНБ здійснювала видобуток на Сахалінському родовищі. Компанія зупинила експлуатацію родовища з 1 грудня 2023 року.

Від зупинки видобутку природного газу на Сахалінському родовищі держава щорічно втрачає майже 0,5 млрд куб. м газу і близько 10 млрд грн надходжень до держбюджету.

"Укрнафтобуріння" - одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський р-н Харківської обл.) із запасами 15 млрд куб. м газу.

 

Теги: #суд #родовище #укрнафтобуріння

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