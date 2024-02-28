На таврійському напрямку за добу окупанти втратили 561 особу, 11 взято в полон - Тарнавський

Російські окупанти за минулу добу завдали 31 авіаційного удару в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", провели 66 бойових зіткнень і здійснили 1093 артилерійських обстріли, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

При цьому він зазначив, що українські захисники та захисниці "стійко тримають оборону і проводять активні дії на певних напрямках".

"Загальні втрати росіян у живій силі становлять 561 особу. Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби становлять 38 одиниць, не враховуючи БПЛА. Зокрема, сім танків, дев’ять ББМ, дві артсистеми, один засіб ППО, 19 автомобілів. Також Сили оборони України знищили ще один важливий об'єкт ворога. Нейтралізовано або збито 358 БПЛА різних типів. За минулу добу ще 11 окупантів були взяті в полон", - розповів Тарнавський.