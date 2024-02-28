Заступник міністра освіти Винницький про оптимізацію вишів: найбільший спротив чинять ректори

У процесі оптимізації вищих навчальних закладів України найбільше спротиву Міністерство освіти і науки зустріло з боку ректорів, заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Ми не маємо мети скоротити кількість викладачів (під час об'єднання вишів - ІФ-У). Навпаки, ми зараз зменшуємо деяке навантаження на викладача, щоб забезпечити ту кількість викладачів. Питання не в економії, а в тому, щоб покращити якість освіти", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу.

Водночас заступник міністра зазначив, що певний спротив процесу оптимізації мережі вишів є.

"Найважливіший спротив, насправді, часто пов'язаний з амбіціями ректора. Ми маємо розуміти, що хто буде скорочений у цьому всьому процесі - замість двох ректорів стане один. А це болючий процес для лідера", - підсумував Винницький.

Як повідомлялося, раніше міністр освіти Оксен Лісовий заявляв, що замість двох-трьох слабких університетів необхідно створити на їхній базі один потужний заклад і концентрувати інвестиції в ньому.

У свою чергу заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький вважає, що в містах, де живуть від 100 до 350 тис. громадян, слід утримувати не більше ніж два виші, менше ніж 100 тис. населення - один виш, а в містах із кількістю жителів понад 350 тис. може формуватися мережа вишів.

Міносвіти планує вийти на модернізовану мережу вищих навчальних закладів до літа 2025 року.