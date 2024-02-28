За минулу добу окупанти обстріляли три громади області, є руйнування - голова Миколаївської ОВА

Ворог атакував Куцурубську, Очаківську та Чорноморську громади, знищено ударний БПЛА противника, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у зведенні станом на 7:30 середи.

"Силами протиповітряної оборони під час нічної атаки над морем знищено дрон-камікадзе типу "Shahed-131/136"... Учора, 27 лютого, о 09:18 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. ...Також учора, 27 лютого, о 13:05 унаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади було пошкоджено житловий будинок... Удень, 27 лютого, об 11:05 та 16:45 ворог атакував з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Так само повідомляється, що "27 лютого, о 12:10 ворог здійснив артилерійський обстріл Чорноморської громади. У результаті чого сталося загоряння цивільного риболовецького судна, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - поінформував Кім.