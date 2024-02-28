Події

02:09 28.02.2024

Зеленський прибув із візитом до Албанії

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Зеленський прибув із візитом до Албанії

Президент України Володимир Зеленський прибув до албанської столиці Тирани, повідомив міністр закордонних справ Іглі Хасані.

"Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії", - написав албанський міністр у соцмережі Х (раніше відомій як Твіттер).

Як повідомлялося раніше, у столиці Албанії Тирані 28 лютого відбудеться саміт "Україна - Південно-східна Європа", співорганізаторами саміту будуть президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

Теги: #україна #візит #албанія #зеленський

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