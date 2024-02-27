Росіяни обстріляли Курахівську громаду, одна людина загинула, п'ятьох поранено

Російські окупанти у вівторок, 27 лютого, обстріляли зі ствольної артилерії Курахівську міську територіальну громаду Донецької області, повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"У зоні ураження опинилося приватне підприємство. 32-річний співробітник через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медичного закладу. Ще троє чоловіків і дві жінки віком від 55 до 70 років госпіталізовані з осколковими пораненнями кінцівок і шиї, переломом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітки. Один із постраждалих перебуває у важкому стані", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, вибухами пошкоджено будівлю підприємства та автомобілі.

Прокурори продовжують вживати всіх можливих і належних заходів щодо фіксації воєнних злочинів Росії проти мирного населення регіону.