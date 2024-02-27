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19:19 27.02.2024

У Саудівській Аравії Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом

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Під час робочого візиту до Королівства Саудівська Аравія президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

"Глава Української держави особливо відзначив прагнення Саудівської Аравії допомогти у відновленні справедливого миру в Україні", - повідомила пресслужба президента.

Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд обмінялися думками щодо поточної ситуації у світі та можливих шляхів завершення війни в Україні.

Сторони обговорили реалізацію Формули миру. Президент України подякував Спадкоємному принцу за цінні поради щодо пришвидшення процесу імплементації низки її пунктів.

"Лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення", - сказав президент.

Глава держави поінформував Спадкоємного принца про підготовку Україною спільно з партнерами першого Глобального саміту миру на рівні лідерів, який відбудеться у Швейцарії. Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд обговорили змістовне наповнення саміту та можливі кроки заради реального відновлення безпеки для України, всієї Європи та всіх народів світу.

"Ми однаково зацікавлені в тому, щоб глобальна стабільність була забезпечена", - наголосив президент.

Лідери також обговорили конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах.

Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд доручили командам двох держав працювати за відповідними напрямами, про які йшлося під час зустрічі.

Теги: #президент #саудівська_аравія

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