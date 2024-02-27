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12:08 27.02.2024

Понад 90% українців не зверталися по психологічну допомогу за останні два роки - опитування Rakuten Viber

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Понад 90% українців не зверталися по психологічну допомогу за останні два роки - опитування Rakuten Viber

Лише 9% опитаних українців за минулі два роки вдавалися до послуг психологів, свідчать дані опитування, проведеного Rakuten Viber.

"Команда Rakuten Viber запитала українців, чи зверталися вони по психологічну допомогу з початку повномасштабного вторгнення. Понад 90% респондентів відповіли, що не вдавалися до послуг відповідних фахівців", - ідеться в повідомленні Rakuten Viber у вівторок.

Як повідомляється, лише 9% українців зверталися по психологічну допомогу: 6% зазначили, що це їм допомогло, решта 3% не відчули полегшення. Ще 6% респондентів планують звернутися в майбутньому.

"Водночас половина опитаних не зверталися і не планують звертатися до послуг фахівців: 39% із них не мають у цьому потреби, ще 11% зазначили, що це занадто дорого. 22% українців впоралися з емоційним навантаженням самостійно, не залучаючи фахівців. Решта респондентів (13%) не вірять у користь таких консультацій загалом", - зазначено в повідомленні "Rakuten Viber Україна".

Методика дослідження - анонімне онлайн-опитування, вибірка - 60 тис. осіб. Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.

Rakuten Viber - частина японської компанії Rakuten і найпопулярніший в Україні месенджер (встановлений на 98% смартфонів).

Теги: #опитування #rakuten_viber

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