Через масовані обстріли на Донеччині поранено трьох місцевих жителів, пошкоджено десятки житлових будинків

Унаслідок масованих обстрілів у Донецькій області поранені троє місцевих жителів, зафіксовано численні руйнування приватних і багатоповерхових житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Покровському районі в Мар'їнській громаді поранено трьох людини: у Красногорівці, Романівці та Костянтинівці. В Курахівській громаді пошкоджено сільгосппідприємство в Острівському, обстріляні Ганівка і Веселий Гай. В Очеретинській громаді у Новоселівці Першій один будинок зруйновано, ще один пошкоджено", - написав Філашкін у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, у Краматорському районі в Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено три будинки, обстріляно околиці Лиманської громади; у Бахмутському - в Торецьку КАБами пошкоджено 10 будинків, у Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку та два приватні будинки. "Під вогнем Сіверськ та околиці Соледарської громади", - додав Філашкін.

"Загалом за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 245 осіб, зокрема 63 дитини", - інформував Філашкін.