ППО вночі ліквідувала дві ракети Х-59 і 11 із 13 "шахедів", які атакували Україну

Силами протиповітряної оборони вночі знищено дві ракети Х-59 і 11 із 13 "шахедів", які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі у вівторок уранці.

"У ніч на 27 лютого 2024 року противник атакував балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною - Х-31П з ТОТ Херсонської Донецької обл. і 13-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" - райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська обл", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 11 "шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.