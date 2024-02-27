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07:51 27.02.2024

ППО вночі ліквідувала дві ракети Х-59 і 11 із 13 "шахедів", які атакували Україну

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ППО вночі ліквідувала дві ракети Х-59 і 11 із 13 "шахедів", які атакували Україну

Силами протиповітряної оборони вночі знищено дві ракети Х-59 і 11 із 13 "шахедів", які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі у вівторок уранці.

"У ніч на 27 лютого 2024 року противник атакував балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною - Х-31П з ТОТ Херсонської Донецької обл. і 13-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" - райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська обл", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 11 "шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

 

 

 

Теги: #ппо #шахеди

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