Аграрний єврокомісар знову заявляє про необхідність допомоги Україні в транзиті до третіх країн

ЄС і Україні важливо знайти більш ефективне рішення, щоб українська сільськогосподарська продукція могла повернутися на свої традиційні ринки за межами Євросоюзу, звідки її насильно виштовхує Росія, додатково дестабілізуючи європейський ринок, заявив член Єврокомісії (ЄК) із сільського господарства Януш Войцеховський.

"Відверто, ситуація стає складною на європейському ринку. У зв'язку з цим в ідеалі було б допомагати Україні з її транзитом і з транспортуванням через порти, щоб продукція могла доставлятися на ринки, де Україна традиційно торгувала зерном. Тобто, те, що нам потрібно, це позитивний підхід, співпраця з Україною", - сказав він на брифінгу за підсумками зустрічі агроміністрів у Брюсселі в понеділок.

Він наголосив, що варто пам'ятати, що негативний вплив українських поставок, який поширився тепер із прикордонних країни на весь європейський ринок, є наслідком агресії Росії проти України.

Водночас Войцеховський вказав, що є проблеми з поставками з країн МЕРКОСУР, з дешевизною продукції з Марокко.

"Це питання торговельної політики, а не сільськогосподарської політики, це серйозна проблема, і ми маємо проаналізувати можливі дії, щоб краще захистити наших фермерів, наших виробників", - підсумував член ЄК.

Віцепрем'єр-міністр - міністр малого бізнесу, самозайнятості, малих і середніх підприємств, сільського господарства, інституційних реформ і демократичного оновлення Бельгії Давида Кларінваль на пресконференції також наголосив, що Росія використовує сировину, особливо зернові, як зброю війни.

"Я думаю, що Путін і росіяни використовують зернові, особливо сировину, як зброю війни. Тому ми не повинні бути наївними", - сказав він, коментуючи на прохання журналістів акти вандалізму проти українського зерна в Польщі.

За його словами, Росія своїми діями карає Україну, яка втрачає доступ до класичних ринків, таких як Єгипет або інші країни Північної Африки, вимушено спрямовуючи частину свого виробництва в Європу, що дестабілізує європейський ринок.

"Треба відкрити очі на те, що насправді росіяни просто використовують зернові для дестабілізації Європи, можливо, у зв'язку з виборами (до Європарламенту), але, можливо, в більш глобальному сенсі", - заявив Кларінваль.

Крім того, представник Бельгії, яка головує в ЄС, і єврокомісар висловилися за перегляд політики Зеленого курсу щодо фермерів, пом'якшення адміністративних обмежень із більшою автономністю для фермерів і збереження їхньої дотаційної підтримки, зокрема на національному рівні.

"Бельгійське головування хотіло б провести дискусії на європейському рівні з цього питання, щоб запропонувати рішення. 27 держав-членів твердо заявляють, що ситуація не може залишатися такою, яка вона є, і що необхідно вжити швидких заходів, а також інших заходів у довгостроковій перспективі на рівні Європейського Союзу", - наголосив Кларінваль.

Під час засідання Ради ЄС із сільського господарства в Брюсселі поблизу установ Євросоюзу проходили акції протесту працівників сільського господарства, які вступили в сутички з поліцією. Правоохоронці застосували проти мітингувальників сльозогінний газ і водомети.