Частка загиблих серед мобілізованих у СКМ 4,8%

У найбільшій приватній українській інвестиційній групі СКМ (SCM) за час після повномасштабного вторгнення РФ було мобілізовано понад 12000 співробітників, з них загинуло 588, повідомила директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко.

"Загинуло 588 саме з мобілізованих, тобто 4,8%, трохи менше 5%. Ще 97 осіб у полоні. Ще 69 зникли безвісти", - написала вона у фейсбуці в понеділок.

Ємченко зазначила, що раніше ці дані не публікувалися, але на тлі озвучених президентом Володимиром Зеленським напередодні даних, "це певним чином може бути важливим для довіри до офіційної інформації".

"Я не знаю скільки зараз служить (загальна цифра), нібито президент озвучував цифру у 800 тисяч якомусь західному ЗМІ. Це ті, хто зараз служить. І вчора він озвучив цифру загиблих уперше - 31 тисяча. Це 4% від усіх, хто воює. Схоже на наші дані", - зазначила директорка з комунікацій SCM.

Ємченко наголосила, що 588 - це не всі загиблі.

"Ще близько 300 наших колег загинули на своїх робочих місцях від обстрілів і мін: енергетики, телекомунікаційники, металурги. На жаль, це без Маріуполя", - додала вона.

Керівниця департаменту комунікацій, PR і GR агрохолдингу "Кернел", одного з найбільших в Україні, Катерина Співакова в понеділок у коментарі під постом виконавчого директора Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліба Вишлінського повідомила, що з 850 мобілізованих у холдингу загинуло 38, або 4,5%.

Гірничорудна компанія Ferrexpo на початку цього року у звіті зазначила, що наразі у ЗСУ служать 754 співробітники компанії, а загальна кількість загиблих, які служили у Збройних силах України, від початку вторгнення становила 34, зокрема 14 минулого року.