Генсек НАТО Столтенберг вітає ратифікацію угорським парламентом членства Швеції в альянсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вітає голосування парламенту Угорщини за ратифікацію членства Швеції в альянсі.

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Я вітаю голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО. Тепер, коли всі союзники схвалили це рішення, Швеція стане 32-м союзником #НАТО. Членство Швеції зробить нас усіх сильнішими і безпечнішими", - написав Столтенберг.