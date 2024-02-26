Події

19:44 26.02.2024

Генсек НАТО Столтенберг вітає ратифікацію угорським парламентом членства Швеції в альянсі

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Генсек НАТО Столтенберг вітає ратифікацію угорським парламентом членства Швеції в альянсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вітає голосування парламенту Угорщини за ратифікацію членства Швеції в альянсі.

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Я вітаю голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО. Тепер, коли всі союзники схвалили це рішення, Швеція стане 32-м союзником #НАТО. Членство Швеції зробить нас усіх сильнішими і безпечнішими", - написав Столтенберг.

Теги: #нато #швеція #столтенберг

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