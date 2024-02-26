Парламент Угорщини обрав Тамаша Шуйока президентом країни

Угорський парламент проголосував за призначення голови Конституційного суду країни Тамаша Шуйока на посаду президента Угорщини, повідомив у понеділок представник уряду країни Золтан Ковач.

"Сьогодні угорський парламент обрав Тамаша Шуйока наступним президентом Угорщини. Вітаємо, пане президенте!" - написав Ковач у соцмережі X (Twitter).

Шуйок став кандидатом від правлячої партії "Фідес" та її молодшого партнера по коаліції Християнсько-демократичної народної партії.

Раніше в понеділок угорський парламент одноголосно прийняв відставку президента Каталін Новак.

10 лютого Новак заявила про відставку на тлі обурення громадськості її рішенням помилувати чоловіка, засудженого у справі про сексуальне насильство над дітьми.