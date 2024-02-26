Події

19:37 26.02.2024

Парламент Угорщини обрав Тамаша Шуйока президентом країни

1 хв читати
Парламент Угорщини обрав Тамаша Шуйока президентом країни

 Угорський парламент проголосував за призначення голови Конституційного суду країни Тамаша Шуйока на посаду президента Угорщини, повідомив у понеділок представник уряду країни Золтан Ковач.

"Сьогодні угорський парламент обрав Тамаша Шуйока наступним президентом Угорщини. Вітаємо, пане президенте!" - написав Ковач у соцмережі X (Twitter).

Шуйок став кандидатом від правлячої партії "Фідес" та її молодшого партнера по коаліції Християнсько-демократичної народної партії.

Раніше в понеділок угорський парламент одноголосно прийняв відставку президента Каталін Новак.

10 лютого Новак заявила про відставку на тлі обурення громадськості її рішенням помилувати чоловіка, засудженого у справі про сексуальне насильство над дітьми.

Теги: #парламент #президент #угорщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 26.02.2024
Зеленський узяв участь у спеціальному саміті в Парижі щодо підтримки України

Зеленський узяв участь у спеціальному саміті в Парижі щодо підтримки України

19:13 25.02.2024
Вибори у США стануть переломним моментом для України - Зеленський

Вибори у США стануть переломним моментом для України - Зеленський

03:24 25.02.2024
Французькі фермери увірвалися на сільськогосподарський ярмарок у Парижі

Французькі фермери увірвалися на сільськогосподарський ярмарок у Парижі

20:40 23.02.2024
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо України

Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо України

09:14 22.02.2024
25 лютого відбудеться форум "Україна. Рік 2024"

25 лютого відбудеться форум "Україна. Рік 2024"

19:21 21.02.2024
Зеленський і фракція "Слуга народу" обговорили ситуацію на фронті та в економіці - Арахамія

Зеленський і фракція "Слуга народу" обговорили ситуацію на фронті та в економіці - Арахамія

18:56 21.02.2024
Байден - парламенту: Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, - підтримати Україну

Байден - парламенту: Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, - підтримати Україну

21:13 20.02.2024
Кондратюк закликала польських колег вирішувати проблему транзиту українського зерна на рівні профільних міністерств і комітетів

Кондратюк закликала польських колег вирішувати проблему транзиту українського зерна на рівні профільних міністерств і комітетів

20:42 20.02.2024
Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" у ВР

Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" у ВР

20:44 19.02.2024
Байден готовий зустрітися зі спікером Палати представників для обговорення допомоги Україні

Байден готовий зустрітися зі спікером Палати представників для обговорення допомоги Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський узяв участь у спеціальному саміті в Парижі щодо підтримки України

Ми маємо робити максимум, щоб повернути наших людей в Україну, - Зеленський

ВАКС заарештував нардепа Пашинського з альтернативою застави у 272 млн грн

Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

Тарнавський: Організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян

ОСТАННЄ

Україна розпочала переговори з Норвегією про укладення безпекової угоди

Україна стала повноправним учасником ініціативи Federated Mission Networking

Шмигаль після зустрічі зі своїм болгарським колегою: Очікуємо пожвавлення військового співробітництва для початку спільного виробництва зброї

Генсек НАТО Столтенберг вітає ратифікацію угорським парламентом членства Швеції в альянсі

Українська авіація завдала ударів по 9 районах зосередження противника

Росіяни завдали одного ракетного і 58 авіаударів по території України

На лінії фронту за добу відбулося 79 бойових зіткнень

Унаслідок ворожого обстрілу в Сумській області загинув чоловік

Костін: Стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування стануть обов'язковими

Ми маємо робити максимум, щоб повернути наших людей в Україну, - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА