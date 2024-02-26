Унаслідок ворожого обстрілу в Сумській області загинув чоловік

У понеділок росіяни з мінометів обстріляли с. Рижівка Білопільської громади Сумської області, в результаті загинув 68-річний чоловік, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"За даними слідства, 26 лютого 2024 року близько 15 години, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території Російської Федерації з мінометів обстріляли с. Рижівка Білопільської територіальної громади Сумської області. Унаслідок атаки ворога 68-річний цивільний чоловік отримав поранення, від яких помер дорогою до лікарні", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивством (ч.2 ст.438 КК України). Матеріали кримінального провадження в подальшому будуть передані до СБУ.