У Львівській області двох депутатів затримали за вимагання та одержання хабара - СБУ

Працівники правоохоронних органів затримали у Львівській області двох депутатів місцевої ради під час одержання $15 000 хабара, повідомляє пресслужба управління СБУ у Львівській області.

Як зазначено в повідомленні, йдеться про голову комісії земельних відносин і архітектури, а також про члена комісії з питань фінансів і бюджету, які вимагали $30 000 за прискорене узгодження документації щодо виділення земельної ділянки та за нестворення штучних перешкод під час провадження господарської діяльності.

"Співробітники правоохоронних органів затримали ділків під час отримання першої частини хабара - $15 000", - зазначено в повідомленні.

Наразі затриманим повідомили про підозру за ознаками частини 3 статті 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За даними СБУ, суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави.