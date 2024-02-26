Польща не зможе зібрати 30 тонн розсипаної в Котомежі української кукурудзи, зерно направлять на утилізацію - ЗМІ

Польща завершує збирання української кукурудзи, яку було висипано в ніч із суботи на неділю, 25 лютого, біля залізничної станції Котомеже, водночас 30 тонн яких не буде зібрано, повідомив представник охоронної компанії, що забезпечує транспортну безпеку, Павло Билевський польському виданню pap.pl.

"Вісім із 40 вагонів було розкрито. Митні троси завтовшки 8 мм були перерізані. Таким чином було відкрито подвійні бічні двері вагонів", - розповів він, пояснивши, що під час відкриття дверей половина товару висипається з вагона.

За його інформацією, українська кукурудза, що прямувала до порту Гданська, мала прямувати в Марокко. На землю просипалося від 160 до 180 тонн, з яких 30 тонн залишилося на землі. Це зерно буде зібрано, зважено на митниці, після цього відправлено на утилізацію або виробництво біодизеля.

Прессекретар поліції Бидгощі (населений пункт біля станції Котомеже - ІФ-У) Лідія Ковальська повідомила польським ЗМІ, що в неділю вранці до поліції надійшло повідомлення про висипану з восьми вагонів українську кукурудзу. Поліцію поінформувала колійний співробітник із Котомежа, яка, своєю чергою, отримала інформацію від машиніста одного з поїздів, що прямували через Котомеж.

Польській поліції станом на понеділок усе ще невідомо, коли сталося висипання зерна і хто це зробив. Після консультації з прокурором порушено кримінальну справу за ст. 288 Кримінального кодексу Республіки Польща - знищення майна, повідомляє pap.pl.

Як повідомлялося, інцидент із розсипанням у Польщі українського зерна, що стався 25 лютого, уже четвертий. 20 лютого польські фермери-протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика" на кордоні з Україною і висипали зерно із вантажного вагона на коліях. Уранці 23 лютого в залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі висипали з трьох зерновозів ріпак, що прямував до Німеччини. Уранці 24 лютого на польській залізничній станції "Дорогуськ" невідомі пошкодили вантажні вагони з українськими бобами.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що польський уряд за бажання зможе вирішити проблему із приводу псування українського зерна в прикордонних пунктах.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на цьому самому заході висловив думку, що вандалізм щодо українського зерна - елемент гібридної війни РФ проти України на території Європейського Союзу, де в РФ багато прибічників і проросійських політичних сил.