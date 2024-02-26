Київрада має намір збільшити фінансування програми "Захисник Києва" з 1,5 млрд до майже 5 млрд грн - Кличко
Київрада має намір збільшити фінансування програми "Захисник Києва" з 1,5 млрд до майже 5 млрд грн, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Плануємо на наступному засіданні Київради збільшити видатки на програму "Захисник Києва" до майже 5 млрд грн", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.
Кличко нагадав, що попередньо на програму було "заплановано 1,5 млрд грн, і ми обіцяли це фінансування збільшувати. Так і робимо".
"Це буде не останнє коригування бюджету для допомоги нашим захисникам", - підсумував Кличко.