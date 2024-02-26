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15:15 26.02.2024

Київрада має намір збільшити фінансування програми "Захисник Києва" з 1,5 млрд до майже 5 млрд грн - Кличко

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Київрада має намір збільшити фінансування програми "Захисник Києва" з 1,5 млрд до майже 5 млрд грн - Кличко

Київрада має намір збільшити фінансування програми "Захисник Києва" з 1,5 млрд до майже 5 млрд грн, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Плануємо на наступному засіданні Київради збільшити видатки на програму "Захисник Києва" до майже 5 млрд грн", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Кличко нагадав, що попередньо на програму було "заплановано 1,5 млрд грн, і ми обіцяли це фінансування збільшувати. Так і робимо".

"Це буде не останнє коригування бюджету для допомоги нашим захисникам", - підсумував Кличко.

 

Теги: #кличко #київрада #захисники

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