Київрада має намір збільшити фінансування програми "Захисник Києва" з 1,5 млрд до майже 5 млрд грн - Кличко

Київрада має намір збільшити фінансування програми "Захисник Києва" з 1,5 млрд до майже 5 млрд грн, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Плануємо на наступному засіданні Київради збільшити видатки на програму "Захисник Києва" до майже 5 млрд грн", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Кличко нагадав, що попередньо на програму було "заплановано 1,5 млрд грн, і ми обіцяли це фінансування збільшувати. Так і робимо".

"Це буде не останнє коригування бюджету для допомоги нашим захисникам", - підсумував Кличко.