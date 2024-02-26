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12:48 26.02.2024

Профільний комітет Ради планує розпочати розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію у вівторок - нардеп Фріз

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Профільний комітет Ради планує розпочати розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію у вівторок - нардеп Фріз

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки у вівторок планує розпочати розгляд поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію, повідомила членкиня комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Планується завтра комітет, розпочинаємо розгляд поправок", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

За словами народної депутатки, процес розгляду поправок займе не один день.

"Попередній законопроєкт без поправок мав порівняльну (таблицю - ІФ-У) на 200 сторінок і ми йшли постатейно три дні поспіль. Тут частина поправок дублюватиметься, але все одно розгляд займе не один день", - уточнила народна депутатка.

Фріз зазначила, що наразі до другого читання законопроєкту надійшло 4 195 поправок. "Але ще таблицю зводять і кількість може трохи змінитися", - наголосила членкиня профільного комітету.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів про окремі питання проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. 

Теги: #мобілізація #законопроєкт

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