СБУ викрила подружжя у Львові, яке допомагало окупантам підготувати ракетний удар по ТЕС

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну групу ФСБ РФ, яка займалася підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівської області.

Як повідомляють на сайті СБУ в понеділок, серед головних цілей ворога були електростанції, які постачають світлом більшу частину області.

"Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила місцеве подружжя. При цьому основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У поле зору ворога він потрапив через поширення в соцмережі дописів на підтримку збройної агресії рф проти України. Згодом співробітники фсб встановили з ним контакт та дистанційно завербували. Після цього вони перейшли на спілкування в анонімному чаті, де ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання", - ідеться в повідомленні.

Пізніше зловмисник залучив до злочинної діяльності свою дружину, яка залишалася на волі. "На його прохання жінка мала знайти "потрібні" енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості… У разі отримання розвідінформації, агресор планував використати її для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України. Але співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри російської спецслужби та запобігли їх реалізації", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Також планують повідомити про підозру в державній зраді його дружині.